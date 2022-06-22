Büyükçekmece'de küfürlü kavga kanlı bitti

İSTANBUL Büyükçekmece'de henüz bilinmeyen nedenle başlayan küfürlü tartışma kanlı bitti. Taraflardan biri çıkardığı silahı ateşleyerek tartıştığı kişiyi ayağından vurdu.

Olay, akşam saatlerinde Büyükçekmece Kumburgaz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimlikleri öğrenilemeyen 2 kişi cadde üzerindeki bir çay ocağına geldi. Henüz bilinmeyen sebeple dükkan sahibi ile tartışan 2 kişi daha sonra küfretmeye başladı. Tartışmanın büyümesiyle iş yeri sahibi çıkardığı silahıyla kendisine küfreden şahıslardan birini bacağından vurdu. Diğer şahıs olay yerinden kaçarken, durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı şahsı yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis, emniyet şeridi çekerek çevrede güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Ekipler, etrafa saçılan mermi kovanlarını ve bazı delilleri toplayarak Emniyet'e götürdü. Ekiplerin olayla ilgili çalışması devam ediyor.