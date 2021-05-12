Son dakika haberi... Çanakkale'de şehit ailelerinden arife günü şehitlik ziyareti - Son Dakika

Çanakkale'de, tam kapanma dolayısıyla arife günü ve Ramazan Bayramı'nda kısıtlamalarından muaf olan şehit aileleri, şehitlikleri ziyaret ederek dualar okudu.

Fırat Kalkanı operasyonunda DAEŞ tarafından kaçırılan ve 40 gün sonra şehadet haberi gelen Çanakkaleli Piyade Astsubay Üstçavuş Kıvanç Kaşıkçı'nın Esenler Mahallesi'nde yer alan Hastane Bayırı Şehitliği'ndeki mezarına gelen baba Ramazan Kaşıkçı, burada dualar okuyup, mezarlığın temizlik bakımını gerçekleştirdi.

Oğlunu çok özlediğini ve her fırsatta kabir ziyareti gerçekleştirdiğini belirten şehit babası Ramazan Kaşıkçı, "Biz sadece belirli günlerde değil, her zaman burada şehit oğlumuzun mezarı başındayız. Çünkü şehidimiz yüreğimizde, gönlümüzde, her an, her saniye bizimle beraber. Ben zamanı geliyor geceleri bile oğlumun mezarı başında oluyorum. Elimden gelse onunla beraber yatacağım. Bu sevgi asla tarif edilemeyen bir sevgi. Oğlum bu ülkesi, devleti, milleti için, başkalarının çocukları öksüz, yetim kalmasın diye şehit oldu. Ama bizleri boynu bükük bıraktı. Çocuğunu öksüz bıraktı. Ama Allah'ıma şükürler olsun ki beni de şehit babası yaptı. Allah'ım mekanını cennet eylesin, nur içinde yatırsın" dedi.

Oğlunun mezar taşı üzerindekini fotoğrafını öperek gözyaşlarını tutamayan Kaşıkçı, "Yavrum hakkını helal et, biz senden razıyız. Yüce Allah'ım da senden razı olsun. Sen memleketin, bayramız, yurdumuz, bu millet için, başkalarının çocukları öksüz kalmasın diye, sen kendi evladını öksüz bıraktın. Yavrum bizleri boynu bükük bıraktın. Çok özledim yavrum seni. Bayramlar sensiz geçmiyor. Bir insan ancak ülkesi, milleti için bu kadar candan yürekten bu ülkeyi, askerliğini bu kadar çok sever. Oğlum ben seni toprağa gömmedim. Yüce Türk milletinin kalbine gömdüm. Şehitler diyarındaki ebedi mekanında rahat ve huzur içinde uyu yavrum" diyerek dua etti.

Esenler Mahallesi'nde bulunan Hastane Bayırı Şehitliği'ne gün boyu şehit yakınları gelmeye devam etti. Seyhun-Elmas Eriş çifti de 2003 yılında Tunceli'de şehit olan yeğeni Jandarma Komando Er Engin Eriş'in kabrini ziyaret edip, dua ettiler. - ÇANAKKALE