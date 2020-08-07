Son dakika haberi... Çanakkale'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Çanakkale'de trafik kazası: 1 yaralı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir jipin çarptığı ATV sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ayvacık Behram yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında Mustafa Burma idaresindeki bir ATV aracı, Sazlı köyü sapağına dönmek istedi. Bu sırada Behram köyü istikametine doğru gitmekte olan Atakan D. idaresindeki 17 ABR 701 plakalı jip, ATV'ye yandan çarptı. ATV yola savrulurken, sürücüsü Mustafa Burma ise yola düştü. Kazada, ATV sürücüsü Burma yaralanarak ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burma, Ayvacık Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.