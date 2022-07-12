Yangın, Şabanözü ilçesine bağlı Ödek köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Özdemiroğlu'na ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine alevler, bitişikteki Bayram Kibaroğlu'na ait eve sıçradı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. İki evde de büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Güncel › Çankırı'da korkutan yangın: İki ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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