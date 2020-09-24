Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Karabük'e 3.5 Milyon TL'lik yatırım - Son Dakika

Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Karabük'e 3.5 Milyon TL'lik yatırım

Son dakika gelişmesine göre AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a gerçekleştirdikleri ziyarette kent için 3.5 Milyon TL'lik yatırım sözü aldıklarını açıkladılar.

Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Karabük'e 3.5 Milyon TL'lik yatırım, System.String[]

AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a gerçekleştirdikleri ziyarette kent için 3.5 Milyon TL'lik yatırım sözü aldıklarını açıkladılar.

Karabük ilinin yerel yönetimler anlamında ihtiyaç duyduğu konuları Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a ileten vekiller, yapılan görüşmenin Karabük açısından son derece verimli olduğunu ifade ettiler. Merkez ve ilçelerinden gelen talepleri görüşmek için Bakan Murat Kurum ile bir araya gelen milletvekilleri Safranbolu köy ziyareti esnasında Değirmencik Köprüsü'nün yapımı için 1 Milyon TL'lik bir ödenek alındığını duyurdular.

Yenice Ihlamur Teras yolunun genişletilip sıcak asfaltının yapılmasından sonra ihtiyaç haline gelen korkuluk yapım işi için yine 500 bin TL ödeneğin Karabük'e gönderildiğini belirten vekiller Karabük Özel İdaresinin talep ettiği Vidanjör ve Arazöz iş makineleri ile birlikte genellikle köylerde kullanılacak 250 çöp konteynerinin de teslimi için Bakan Kurum'un talimat verdiğini söylediler.

Ünal ve Güneş, önümüzdeki dönemde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kent için önemli müjdeleri vermeye devam edeceklerini belirterek Eflani içinde daha önce gönderilen 250 bin TL'lik ödeneğe ek olarak bir 250 Bin TL daha ödenek geldiğini açıkladılar.

Karabük Milletvekili Cumhur Ünal toplantı sonrası yaptığı değerlendirmede "Bugün İlimizden ve ilçelerimizden gelen talepleri Sayın Bakanımızla istişare etme imkanı bulduk. Şehrimiz için çok verimli bir toplantı gerçekleştirdiğimize inanıyoruz. Bakanımız ne talep etmişsek elinden gelenin fazlasını verdi. Kendisine ilgisinden ve desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca Karabük Millet Bahçesi içinde çalışmalarımız devam etmekte olup, bakanlığımız ile istişare halindeyiz' dedi.

Karabük Milletvekili Niyazi Güneş ise "Bakanımızla günün ilk toplantısını biz gerçekleştirdik. Ülkemizin ve dünyamızın zor dönemlerden geçtiği zamanları yaşıyoruz. Ama bir taraftan da kamu hizmetlerinin aksamadan devam etmesi gerekiyor. Biz de Cumhur Vekilimizle birlikte şehrimiz için gerekli ziyaretleri yapıyoruz. Bugün Çevre Bakanımız sağolsun taleplerimizi kırmadan yerine getirdi. Eflani, Safranbolu, Yenice, Karabük Merkez ve diğer ilçelerimiz için ne gerekiyorsa talep ettik. Şehrimize hayırlı olsun. Bakanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - KARABÜK

Türk Lirası, Cumhur Ünal, Yatırım, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 14:04 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Karabük'e 3.5 Milyon TL'lik yatırım - Son Dakika

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