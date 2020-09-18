Son dakika haberi... CHP'li Engin Altay'dan AP'nin kararına tepki - Son Dakika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay, "Biz Türkiye olarak her önüne gelenin ayar vereceği, tehdit edeceği, şantaj edeceği ülke değiliz. Türkiye geçmişten getirdiği birikimiyle bulunduğu coğrafyada havada, karada, denizde tek bir feda edecek çakıl taşımız yoktur" dedi.

CHP'li Engin Altay, TBMM'de açıklama yaptı. Altay, Anayasa Mahkemesinin Enis Berberoğlu hakkındaki kararına değinerek, anayasada yasama dokunulmazlığı başlığını hatırlattı. Altay, her seçimle birlikte dokunulmazlığın yeniden başladığını söyleyerek, "Bizim bakımımızdan, anayasa bakımından Enis Berberoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 138 olan milletvekili sayısı artık 139'dur. Enis Berberoğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğini sürdürmektedir. Enis Berberoğlu kararı bir kanunu iptal kararı değildir. Anayasa Mahkemesinin kararı mahkeme kararının hak ihlali olduğuna dair bir karardır. İhlal kararından sonra ihlal edilen karardan dolayı bütün olumsuzlukların giderilmesi de anayasa hükmüdür. 4 Haziran 2020 tarihinde okutulan sözde kesinleşmiş hüküm, mahkeme kararı nerede? Enis Berberoğlu kararı nerede? Berberoğlu'nun 4 Haziran'dan bu tarihe kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olma sıfatıyla yaşadığı özlük hakları, siyaset yapma bakımından yaşadığı mağduriyetin giderilmesi bu Meclisin ve bu Meclisin Sayın Başkanı'nın namus ve şeref borcudur. Bu mağduriyeti, utancı, ayıbı hep birlikte gidereceğiz. Berberoğlu Meclise" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Oruç Reis gemisinin limana çekilmesiyle ilgili olarak "Bakım için çektiysek bunun da anlamı var. Diplomasiye fırsat tanıyalım" sözlerine ilişkin soru üzerine Altay, "Biz Doğu Akdeniz'deki menfaatlerimiz noktasında Erdoğan'a, hükümete şunları söyledik; 'Türkiye hak ve menfaatleri için zerre taviz vermesin Doğu Akdeniz'de, Ege'de, kayalıklarda, adalarda. Adaların silahlandırılmasında zerre taviz vermeyin, dik durun, başınızı dik tutun. Türkiye'nin geçmişten gelen birikimi, bölgedeki gücünü, caydırıcılığını göstermektedir.' Elbette diplomasi gereklidir" şeklinde konuştu.

Altay, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'ye yaptırım tehdidine yönelik olarak, "Biz Türkiye olarak her önüne gelenin ayar vereceği, tehdit edeceği, şantaj edeceği ülke değiliz. Türkiye geçmişten getirdiği birikimiyle bulunduğu coğrafyada havada, karada, denizde tek bir feda edecek çakıl taşımız yoktur" dedi. - ANKARA