Son dakika haberi: Çin'de kömür madeninde patlama: 2 ölü - Son Dakika

Çin'in Henan eyaletinde bulunan bir kömür madeninde meydana gelen patlama sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişiye ise ulaşılamıyor.

Çin'in Henan eyaletinde yer alan Hebi Kömür ve Elektrik Şirketinin işlettiği kömür madeninde patlama meydana geldi. Eyalet yetkilileri patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 6 kişinin de kaybolduğunu açıkladı. Yetkililer, ulaşılamayan 6 kişi için başlatılan arama-kurtarma çalışmasının devam ettiğini belirtti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - PEKİN