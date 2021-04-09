Son dakika haberi: Çorum'da 5 kişinin KYK yurdundaki Kovid-19 karantinası sürüyor - Son Dakika

Çorum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 5 kişinin Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda karantinasının sürdüğü bildirildi.

Vali Mustafa Çiftçi, yaptığı yazılı açıklamada, temaslı veya Kovid-19 test sonucu pozitif olduğu için evlerinde karantinada kalmaları gereken kişilerin kontrol edildiğini aktardı.

Çiftçi, bu kurallara aykırı davrananların KYK yurtlarında karantinaya alındığını, söz konusu kişilerden günlük masraflarının tahsil edildiğini vurguladı.

Bu kişiler hakkında 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanıp suç duyurusunda bulunulduğunu anlatan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Geçen hafta 17 kişi karantina kuralını ihlal ettiği tespit edilerek KYK yurdunda karantinaya alınmıştı. Yurtta karantina süreci devam eden 5 kişi bulunmaktadır. Mahalle denetim ekiplerince 19 bin 220 iş yeri ve kişi gerek ihbar gerekse resen denetlenmiş, gerekli uyarılar yapılmış ve izolasyon kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle 10 tutanak İl Hıfzıssıhha Kuruluna gönderilmiştir. Ayrıca maske, temizlik ve mesafe kurallarını ihlal eden 242 iş yeri ve kişiler için birinci ihlal uyarısı yapılmıştır."