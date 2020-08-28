Son dakika haberi... Cumhurbaşkan Erdoğan'dan "Şule Yüksel Şenler'in ölüm yıl dönümü"ne ilişkin mesajı - Son Dakika

Paylaşımda, merhume Şule Yüksel Şenler'in fotoğrafının da bulunduğu bir tabloya yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter 'da yaptığı paylaşımda, "Mücadeleci ruhu, azmi ve kararlılığıyla, ülkemizin gençlerine beslediği derin muhabbetle gönüllerimizde taht kuran, kıymetli fikir insanı, gazeteci ve yazar Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'yi vefatının yıl dönümünde rahmetle, saygıyla yad ediyorum." ifadesini kullandı.

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