Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Valiliği'ni ziyaret etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nden yürüyerek İstanbul Valiliği'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki evinden çıkarak, cuma namazını kılmak üzere Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ne geldi. Burada namazını kılan Erdoğan, namazın ardından yakınlardaki bir kafeye uğradı. Kafede lokum yiyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, turistlere de lokum ikramında bulundu. Vatandaşlarla da bir süre sohbet eden Erdoğan, daha sonra yürüyerek İstanbul Valiliği'ne geçti. Yaklaşık 2 saat Valilikte kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretinin ardından Kısıklı'daki konutuna geçti.

(İHA)