Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü" dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adalet ve kalkınma için bu yola baş koyarken toplumun her kesiminden kadınlarımızı baş tacı edeceğimize, hak ve özgürlük alanlarını geliştirip koruyacağımıza söz verdik. Analarımız, kızlarımız, kardeşlerimiz için ahdimiz bakidir." ifadelerini kullandı.