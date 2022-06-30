Son dakika haberi: Dalgıç polis sulama kanalında yüzen genci kıyıya çıkarıp, uyarıda bulundu

ADANA'da, uygulama yapılan sulama kanalında yüzen genci kıyıya çıkaran dalgıç polisler, her yıl çok sayıda kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını belirterek, güvenli havuzlarda yüzmeleri gerektiğini söyledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, havaların ısınmasıyla sulama kanallarındaki boğulma olaylarını önlemek için çalışma başlattı. Ekipler, Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Caddesi'ndeki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalı çevresinde kontrole çıktı. Polis, sulama kanalına giren çocuk ve gençleri sudan çıkarıp burada yüzmenin yasak ve tehlikeli olduğunu belirterek, belediyelerin ücretsiz yüzme havuzlarından yararlanmalarını istedi. Su Altı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polislerden biri de suya girerek sulama kanalında yüzen genci kıyıya çıkardı. Her yıl çok sayıda kişinin cansız bedenini sudan çıkardıklarını anlatan dalgıç polis, çocukların daha güvenli olan havuzlarda yüzmesi gerektiğini söyledi.