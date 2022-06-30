Son dakika haberi: Dalgıç polis sulama kanalında yüzen genci kıyıya çıkarıp, uyarıda bulundu - Son Dakika
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Son dakika haberi: Dalgıç polis sulama kanalında yüzen genci kıyıya çıkarıp, uyarıda bulundu

30.06.2022 11:51
Son dakika haberi: Dalgıç polis sulama kanalında yüzen genci kıyıya çıkarıp, uyarıda bulundu

Gelen son dakika haberine göre ADANA'da, uygulama yapılan sulama kanalında yüzen genci kıyıya çıkaran dalgıç polisler, her yıl çok sayıda kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını belirterek, güvenli havuzlarda yüzmeleri gerektiğini söyledi.

ADANA'da, uygulama yapılan sulama kanalında yüzen genci kıyıya çıkaran dalgıç polisler, her yıl çok sayıda kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını belirterek, güvenli havuzlarda yüzmeleri gerektiğini söyledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, havaların ısınmasıyla sulama kanallarındaki boğulma olaylarını önlemek için çalışma başlattı. Ekipler, Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Caddesi'ndeki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalı çevresinde kontrole çıktı. Polis, sulama kanalına giren çocuk ve gençleri sudan çıkarıp burada yüzmenin yasak ve tehlikeli olduğunu belirterek, belediyelerin ücretsiz yüzme havuzlarından yararlanmalarını istedi. Su Altı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polislerden biri de suya girerek sulama kanalında yüzen genci kıyıya çıkardı. Her yıl çok sayıda kişinin cansız bedenini sudan çıkardıklarını anlatan dalgıç polis, çocukların daha güvenli olan havuzlarda yüzmesi gerektiğini söyledi.

'YÜZMEYİ BİLENLER DE BOĞULUYOR'Kanalda yüzenlerden Emrah Güneş (17), yüzmeyi bildiği için sulama kanalını tehlikeli bulmadığını belirterek, "Yıllardan beri ben bu kanalda yüzüyorum. Şimdiye kadar bir şey olmadıysa bundan sonra da olmaz. Yüzmeyi bilenler de boğuluyor ama ben şimdiye kadar bir tehlikeyle karşılaşmadım" dedi. Mehmet Kaya (17) ise sulama kanalında yüzmekten korkmadığını ifade ederek, "Havuzlar sulama kanalları kadar zevkli değil. Yüzme bilip boğulanları da çok gördüm ama yüzme bilen herkes buraya gelmiyor. Kendine güvenenler buraya geliyor" dedi.Öte yandan bu yıl Adana'da 6 kişinin sulama kanalında boğulduğu, geçen yıl aynı dönemde bu sayının 9 olduğu belirtildi.

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Kaynak: DHA

Devlet Su İşleri, Adana, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Dalgıç polis sulama kanalında yüzen genci kıyıya çıkarıp, uyarıda bulundu - Son Dakika

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