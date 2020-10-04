Son dakika haberi: Denizli'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Denizli'nin Çal ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Hasan Hüseyin Ü. yönetimindeki 20 DR 647 plakalı otomobil, Süller Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen Muttalip Tabanca idaresindeki 20 NA 800 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan ve itfaiye ekiplerince çıkartılan sürücü Tabanca, Çal Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Kazada, sürücü Hasan Hüseyin Ü. ile diğer araçta bulunan 2 kişinin tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 12:13 - Kaynak: AA
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