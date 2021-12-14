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Son dakika haberi | Diş hekimi koronavirüsten hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberi | Diş hekimi koronavirüsten hayatını kaybetti

14.12.2021 12:14
Son dakika haberi | Diş hekimi koronavirüsten hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: SAKARYA Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde görevli diş hekimi Veysel Erdem Uzun (47) koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

SAKARYA Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde görevli diş hekimi Veysel Erdem Uzun (47) koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Sakarya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde görevli Veysel Erdem Uzun, yaklaşık 1 ay önce koronavirüs teşhisi konularak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yoğun bakımda tedavi gören Veysel Erdem Uzun, dün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Evli, 3 çocuk babası Uzun için bugün görev yaptığı hastanenin önünde tören düzenledi. Meslektaşları ve sağlık çalışanları büyük üzüntü yaşarken, dualar okunarak cenaze namazı kılındı. Uzun'un cenazesi daha sonra İstanbul'a götürüldü. Uzun'un cenazesi bugün İstanbul Seyrantepe Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verilecek.


Son dakika haberi | Diş hekimi koronavirüsten hayatını kaybetti
Son dakika haberi | Diş hekimi koronavirüsten hayatını kaybetti
Son dakika haberi | Diş hekimi koronavirüsten hayatını kaybetti
Son dakika haberi | Diş hekimi koronavirüsten hayatını kaybetti
Son dakika haberi | Diş hekimi koronavirüsten hayatını kaybetti

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Veysel Erdem, Diş Hekimi, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Diş hekimi koronavirüsten hayatını kaybetti - Son Dakika


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