Son dakika haberi: DOKTORUN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ KLİNİĞİN KAPISINA 'CENAZEMİZ VAR' YAZISI ASILDI - Son Dakika
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Son dakika haberi: DOKTORUN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ KLİNİĞİN KAPISINA 'CENAZEMİZ VAR' YAZISI ASILDI

07.07.2022 14:12
Son dakika haberi: DOKTORUN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ KLİNİĞİN KAPISINA 'CENAZEMİZ VAR' YAZISI ASILDI

Son dakika haber: KONYA'da kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın (47) görev yaptığı hastanede silahlı saldırıda yaşamını yitirmesinin ardından olayın yaşandığı klinik, kapısına 'Cenazemiz var. Hasta bakılmayacaktır' yazısı asılarak, kapalı tutuldu.

KONYA'da kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın (47) görev yaptığı hastanede silahlı saldırıda yaşamını yitirmesinin ardından olayın yaşandığı klinik, kapısına 'Cenazemiz var. Hasta bakılmayacaktır' yazısı asılarak, kapalı tutuldu.

Yunak Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hacı Mehmet Akçay (39), iddiaya göre, 7 Haziran günü kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde anjiyo ameliyatı sonrası yaşamını yitiren annesi Kezban Akçay'ın (58) ölümünden sorumlu tuttuğu kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'yı tabancayla vurarak öldürdü. Akçay ardından, silahın namlusunu başına dayayıp tetiği çekerek intihar etti.

Saldırının ardından sağlık çalışanları 7- 8 Temmuz tarihleri arasında iş bırakma eylemi kararı aldı. Bu nedenle bugün başta saldırının yaşandığı Konya Şehir Hastanesi olmak üzere hastanelerde acil servisler dışında hizmet verilmiyor.

'CENAZEMİZ VAR' YAZISI Konya Şehir Hastanesi'nde saldırının gerçekleştiği kardiyoloji kliniğini kapısına, 'Cenazemiz var. Hasta bakılmayacaktır' yazısı asıldı. Kliniğin kapısı da kapalı tutuldu.

Saldırıyı gerçekleştiren Hacı Mehmet Akçay'ın cenazesi bugün sabah saatlerinde Yunak ilçesi Koçyazı Mahallesi'nde mahalle mezarlığına defnedildi.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: DOKTORUN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ KLİNİĞİN KAPISINA 'CENAZEMİZ VAR' YAZISI ASILDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: DOKTORUN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ KLİNİĞİN KAPISINA 'CENAZEMİZ VAR' YAZISI ASILDI - Son Dakika
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