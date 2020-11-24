Son dakika haberi: Durdurulan araçta eroin yakalandı - Son Dakika

Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekiplerinin takip ettiği araçtaki şahısların üzerinde eroin yakalandı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekibi yaptığı çalışmalar kapsamında otomobil ile M.Y.'nin Antalya ili Zeytinköye uyuşturucu madde almaya gittiğini tespit etmesi üzerine aracı takibe alınarak Akşehir ilçe girişi yeni Antalya yolu üzerinde durdurdu. Araçta M.Y. (31) ile birlikte M.C.S. (31) gözaltına alındı. Yapılan aramada M.Y.'nin üzerinden 2 gram, M.C.S.'nin üzerinden ise 3 gram olmak üzere toplam 5 gram eroin maddesi ele geçirildi. - KONYA