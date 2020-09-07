Son dakika haberi: Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a 2 yıl hapis istenen dava başladı - Son Dakika

Son dakika haberi: Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a 2 yıl hapis istenen dava başladı

Son dakika habere göre Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a 2 yıl hapis istenen dava başladıEDİRNE Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan'ın 15 Temmuz darbe girişimi gecesi bir barda kadeh kaldırıp, şarkı söylemesine ilişkin görüntülerle ilgili, 'Suçu ve suçluyu övme' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan...

Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a 2 yıl hapis istenen dava başladı

EDİRNE Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan'ın 15 Temmuz darbe girişimi gecesi bir barda kadeh kaldırıp, şarkı söylemesine ilişkin görüntülerle ilgili, 'Suçu ve suçluyu övme' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada yargılanmasına başlandı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi bir türkü barda sahnede şarkı söylediği sırada çekilen görüntüleri mahkemelik oldu. Gürkan'ın o gece bir cep telefonuyla çekilen görüntülerde elinde içki kadehiyle, "36 yıl önce haberimiz yoktu, şimdi var. İçelim" dediği yer aldı. O görüntülerin paylaşılıp, basına yansıması üzerine, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, Gürkan hakkında 'Suçu ve suçluyu övme' suçundan 2 yıl hapis cezası istemiyle dava açtı.

Gürkan'ın yargılandığı davanın görülmesine bugün Edirne 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Gürkan adliyeye, CHP eski milletvekili ve PM üyesi Eren Erdem, Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı ile birlikte geldi. Koronavirüs tedbirlerinin alındığı duruşmaya avukatları ile birlikte katılan Gürkan, savunmasını yaptı. Gürkan savunmasında, darbe girişimi gecesi çekilen ve hakkında suçlamaya yönelik görüntülerin daha ortaya çıkmadan savcılığa konuyla ilgili ifade verdiğini belirterek, şöyle dedi:

"Savcılık makamı davet ettiğinde rızaen gittim. ve daha bu video ortada yokken, videoya dair savunmada bulundum. ve bu videonun olduğunu beyan ettim. Ben olay gecesinde, '36 yıl önce haberimiz yoktu, şimdi haberimiz var, içelim' şeklinde söylemde bulundum. 36 yıl önce ben lise öğrencisiydim, kalktığımda darbe bitmiş, sabah kalktığımızda darbe olmuştu. Şimdi ise bu hain kalkışmayı tüm dünya canlı olarak izledi. Savcılığın kovuşturmaya yer olmadığına dair kararında da belirtildiği üzere bu eylemin ne şekilde bir eylem olduğu baştan tespit edilememişti. Benim hayatım boyunca, siyasetçiliğim, bürokratlığım bu kişilerle mücadele içinde geçti. Taraf olduğum siyasi parti lideri, 12 Eylül zamanında tutuklanmıştır. Benim ne hayat görüşüm ne de siyasi görüşüm bu kişileri savunmaya yönelik olamaz. Bu yapının en güçlü oldukları zamanda milletin övgüler düzdüğü zamanda karşısında almış olduğum görevler dolasıyla mücadelede bulunduğum açık bir gerçektir. Bu yapının düzenlemiş olduğu organizasyonlara da katılmadım. Dolayısıyla benim suçu ve suçluyu övmem mümkün değildir. Kaldı ki olay tarihi itibariyle suçu ve suçluyu övme eylemi gerçekleştirebilmem için ortada mahkeme kararıyla sabit olan bir suçun ve suçlunun bulunması gerekir. Ben böyle bir suçlamadan hicap duyarım."

'GÖRÜNTÜLER ÇEKİLDİĞİ SIRADA ZATEN ELİMDE BİR KADEH VARDI'

Duruşmada hakimin, 'İçelim derken neyi kastediniz?' sorusu üzerine Gürkan, "Ben orada bir tespit ve gönderme yapıyorum. İçmek kelimesinin kendi içerisinde literatürü vardır. Olay tarihinde söylemiş olduğum içelim kelimesi, tek başınıza gücümüzün yetmediği ama dirayetli duralım anlamını da ifade etmektedir. Eğer ben söylemimde, 'yaşasın darbe, onların şerefine içelim' şeklinde bir söylemde bulunmuş olsam, bu durumu anlayacağım. İddia makamı niyet okumaktadır. Sizin vereceğiniz ceza veya cezasızlık ya da beraattan öte, asıl ceza benim bu şahıslarla bir arada olduğuma yönelik iddia karşısında vicdanımın bana keseceği cezadır. Benim bu görüntüler çekildiği sırada zaten elimde bir kadeh var" dedi.

Bunun üzerine hakimin tekrar kadeh kaldırmada maksadını sorması üzerine Gürkan, "İçkiyi sadece keyiften içmezsiniz, dertten içersiniz, kederden içersiniz. Zaten yine o gece tweet vardır. Gece saat 01.40 sularında TBMM bombalanmasına ilişkin tweet atığım ve bu twetlerin içeriğinde demokrasinin yanında olduğum anlaşılmaktadır" dedi.

Daha sonra hakimin o gece çekilen görüntüleri izletip, 'Görüntülere ne diyeceksiniz?' sorusuna, "Bizim olay tarihinde mezunlar buluşması yemeğimiz vardı. Sol tarafta 10 kadar arkadaşım oturmaktadır. Bu arkadaşlarımın içerisinde 12 Eylül'de tutuklanıp, aylarca cezaevinde bulunan arkadaşlarım vardır. Böyle bir ortam içerisinde darbeyi nasıl övebilir bir insan. Böyle bir şey söz konusu dahi olamaz. Ben bundan sonra evime döndüm. Evimde 2 çocuğum yalnızdı. Evde 2 tane ruhsatlı silahım bulunuyordu, bunlara mermi takıp, nasıl öleceğim, nasıl zarar göreceğim hususunu düşünüyordum. Daha sonra benim yerime de birini getireceklerini öğrendim. Böyle bir durumda benim bu kişileri övmem, hayatın olağan akışına aykırıdır" şeklinde konuştu.

GÜRKAN'IN AVUKATI: 'ŞEREFE' ŞEKLİNDE BİR BEYANI BULUNMAMAKTADIR

Edirne Belediye Başkanı Gürkan'ın savunmasını yapmasının ardından avukatı Harika Taybıllı, darbe gecesi çekilen görüntüler hakkında müvekkilinin Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verdiği ve suçlama hakkında takipsizlik kararı verdiğini söyledi. Bu konuda yeniden dava açılmış olmasının usul ve yasaya aykırı olduğunu öne süren Taybıllı, "Söz konusu görüntüler çekildiği sırada müvekkilimin bir elinde kadeh, diğer elinde mikrofon varken askeri hareketliliği mekana gelen başkasından öğrenmiştir. 'Şerefe' şeklinde bir beyanı bulunmamaktadır. Bir topluluğa hitap ettiği sırada kadeh kaldırma şeklinde bir yorum varsa, bunun da karşısındaki kişilere kaldırdığı kabul edilmelidir" diye konuştu.

İfadelerin alınmasının ardından iddia makamı kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veren Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma dosyasını incelemek üzere Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'na müzekkere yazılmasını talep etti. Duruşma ertelendi.

Son dakika haberi: Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a 2 yıl hapis istenen dava başladı

Selahattin Gürkan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 16:37 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a 2 yıl hapis istenen dava başladı - Son Dakika

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