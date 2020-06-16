Son dakika haberi... Edirne'de lavanta tarlaları, kontrollü olarak ziyarete açıldı - Son Dakika

EDİRNE'nin tarihi bölgesi Lozan Caddesi üzerindeki lavanta tarlaları koronavirüs tedbirleri arasında kontrollü olarak ziyarete açıldı. Ateşleri ölçülüp maske takmaları istenen ziyaretçiler, mor renkli lavantalar arasında sosyal mesafeye uyarak bol bol fotoğraf çektirmeye başladı.

Edirne'de 2 yıldan bu yana aralıksız yapılan Lavanta Tarla Günleri, bu yıl koronavirüs salgını dolayısıyla iptal edildi. Etkinliğin iptal edilmesinin ardından, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'ne (TTAE) ait tarımsal arazide yetişen ve hasat zamanı gelen lavanta bahçeleri müdürlük tarafından kontrollü olarak ziyarete açıldı. Normalleşme adımları kapsamında gelen misafirlerin ateşleri ölçülüp tarlaya alınırken, maske takılması da zorunlu hale getirildi. İlk ziyaret gününde lavanta tarlasına gelen vatandaşlar aileleriyle fotoğraf çekilerek keyifli vakit geçirdi.

'BU GÜZELLİĞİ KAÇIRMAK İSTEMEDİK'

İstanbul 'dan oğluyla gezmeye gelen Hayriye Aydemir, alınan tedbirleri yerinde bulduklarını ifade ederek, "Geçen sene gelmiştik, çok beğenmiştik, festival havasındaydı. Bu sene Covid-19'dan dolayı biraz sakin ama olsun yine de ziyaret etmek istedik. Bu güzelliği kaçırmayıp fotoğraf çektirmemiz gerekiyordu. Girişte de ateşimizi ölçtüler, maskemizi taktık. Gayet hijyenik koşullarla içeriye girdik. Bundan da mutlu olduk. Herkesi davet ediyoruz. Mesafelerini koruyarak burada güzel zaman geçirebilirler" diye konuştu.

'TEDBİRLER ÇOK İYİ'

Tekirdağ 'dan eşiyle lavanta tarlasını ziyarete gelen Mert İlhan da, "Hafta içi iznimde gezmek için Tekirdağ'dan buraya geldik. Daha önce hiç gelmemiştim. Tedbirlerin de alındığını gördük ve bu çok hoşumuza gitti. Çünkü girişte hem ateşimizi ölçtüler, hem maske takmamızı istediler. Ailecek zaman geçirilebilecek çok güzel bir mekan. Herkesi davet ediyorum" dedi.

Öte yandan, lavanta tarlasının 21 Haziran pazar gününe kadar ziyarete açık kalması planlanıyor.