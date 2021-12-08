Son dakika haberi: Edirne'de trafik kazasında hayatını kaybeden iki üniversite personeli için tören düzenlendi - Son Dakika

Edirne'de otomobilin tıra çarpması sonucu hayatını kaybeden Trakya Üniversitesi güvenlik personeli Hakkı Omarköy ve Ahmet Uygar Çolak için cenaze töreni düzenlendi.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgu önünde düzenlenen törende helallik alındı, dua edildi.

Omarköy (34) ve Çolak'ın (32) aileleri, tabutlara sarılarak göz yaşı döktü.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, büyük üzüntü içinde olduklarını söyledi.

Omarköy ve Çolak'ı elim bir trafik kazasında kaybettiklerini ifade eden Tabakoğlu, "Kendilerini her zaman sevgi, saygı ve rahmetle yad edeceğiz. Mekanları cennet olsun. Allah, taksiratlarını affetsin, geride kalanlara sabır versin." dedi.

Törene Omarköy ve Çolak'ın aileleri, yakınları ve üniversite çalışanları katıldı.

Omarköy ve Çolak'ın cenazeleri, cenaze namazının ardından defnedilecek.

Bulgaristan'dan gelen Hakkı Omarköy'ün kullandığı 34 ZK 3427 plakalı otomobil, dün gece, Kapıkule Sınır Kapısı yolunda önce bariyerlere ardından yakındaki akaryakıt istasyonunun önünde park halindeki 33 AIF 344 plakalı tıra çarpmıştı.

Kazada, otomobilde sıkışan sürücü Omarköy ile yanındaki Çolak yaşamını yitirmişti.