Son dakika haberi... Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı

25.04.2022 11:24
Son dakika haberi... Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı

Bir son dakika haberine göre Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Hicret Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 EG 819 plakalı otomobil ile 23 ER 215 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 3 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Son dakika haberi... Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı
Son dakika haberi... Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı
Son dakika haberi... Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı
Son dakika haberi... Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı

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Otomobil, Hicret, Elazığ, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
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