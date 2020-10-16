Son dakika haberi | Elazığ'da uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberler... Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda durdurulan İ.Ç'nin üzerinde yapılan aramada 6 gram kubar esrar ele geçirildi. Şüphelinin evinde de arama yapan ekipler yaklaşık 500 gram kubar esrar buldu. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Öte yandan polisin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarda çeşitli miktarlarda metamfetamin ile toz esrar ele geçirildi, 3 şüpheli hakkında "Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

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