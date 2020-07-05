Son dakika haberi... Elazığ İl Özel İdare'de ayrılık

ELAZIĞ (İHA) – Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol Takımı'ndan ayrılan Miray Şahin, İzmit Belediyespor ile anlaştı.

Geçen sezonda ilk kez Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden ve sezonu TBF kararı ile 8. sırada tamamlayarak, Euro Cup'ta ülkeyi temsil edecek olan Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol Takımı'nda ayrılıklar devam ediyor. Sezonun tescil edilmesinin ardından birçok sporcusu boşa çıkan Elazığ ekibinde son ayrılık Miray Şahin oldu. Genç oyun kurucu, İzmit Belediyespor'la anlaşmaya vardı.

Elazığ İl Özel İdare formasıyla toplam 17 maça çıkan Miray, 1.29 asist ve 2.47 sayı ortalaması tutturmuştu. İzmit Belediyespor daha önce de Elazığ İl Özel İdare'nin A Milli oyun kurucusu Kübra Erat'ı renklerine bağlamıştı. - ELAZIĞ