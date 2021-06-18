Son dakika ekonomi: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,029945 -0,36 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,547913 -0,02 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,227436 -0,01 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,162922 -4,67 Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,105275 -4,38 Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 0,948961 -4,15 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,048577 -4,13 Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,153169 -3,65 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 11,868025 -2,48 TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 0,770245 -2,37 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,043437 -2,32 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,085810 -2,22 Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF 18,874410 -1,34 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 4,628987 -1,03 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 2,291656 -0,70 Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,165832 -0,38 İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,814788 -0,36 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,429837 -0,35 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,954942 -1,10 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,066377 -1,02 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 1,024216 -0,85 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,390282 -0,82 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,273773 -0,82 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 46,990201 -4,64 QNB Finans Portföy Altın BYF 43,738412 -2,48 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 49,725590 -2,18 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,070472 -0,93 Fiba Portföy Altın Fonu 0,041434 -0,92 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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