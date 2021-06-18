Son dakika ekonomi: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,029945
|-0,36
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,547913
|-0,02
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,227436
|-0,01
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,162922
|-4,67
|Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,105275
|-4,38
|Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|0,948961
|-4,15
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,048577
|-4,13
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,153169
|-3,65
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|11,868025
|-2,48
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|0,770245
|-2,37
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,043437
|-2,32
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,085810
|-2,22
|Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF
|18,874410
|-1,34
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,628987
|-1,03
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|2,291656
|-0,70
|Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu
|0,165832
|-0,38
|İş Portföy Üç. Değ. Fon
|1,814788
|-0,36
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,429837
|-0,35
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,954942
|-1,10
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,066377
|-1,02
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|1,024216
|-0,85
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,390282
|-0,82
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,273773
|-0,82
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|46,990201
|-4,64
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|43,738412
|-2,48
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|49,725590
|-2,18
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,070472
|-0,93
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,041434
|-0,92
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika ekonomi: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi