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Son dakika ekonomi: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika

Son dakika ekonomi: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

18.06.2021 14:51
Son dakika ekonomi: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Son dakika haberleri... Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,029945-0,36
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,547913-0,02
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,227436-0,01
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,162922-4,67
Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,105275-4,38
Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,948961-4,15
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,048577-4,13
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,153169-3,65
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF11,868025-2,48
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,770245-2,37
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,043437-2,32
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,085810-2,22
Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF18,874410-1,34
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon4,628987-1,03
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon2,291656-0,70
Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu0,165832-0,38
İş Portföy Üç. Değ. Fon1,814788-0,36
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,429837-0,35
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)2,954942-1,10
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,066377-1,02
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu1,024216-0,85
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,390282-0,82
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,273773-0,82
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF46,990201-4,64
QNB Finans Portföy Altın BYF43,738412-2,48
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF49,725590-2,18
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,070472-0,93
Fiba Portföy Altın Fonu0,041434-0,92
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Yatırım, Finans, Kredi, Gümüş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika ekonomi: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi


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