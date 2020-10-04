Son dakika haberi... Trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Erzincan'da traktör ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı.

Erzincan'dan Erzurum istikametine giden Adem Ş. yönetimindeki 24 EU 585 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamette seyreden Ali Fethi K. idaresindeki 66 DD 860 plakalı küspe yüklü traktör ile Üzümlü ilçesi Altıntepe mevkisinde çarpıştı.

Kazada araçta sıkışan Adem Ş, yoldan geçenlerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Ambulansla Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Erzincan-Erzurum karayolunda trafik akışında kısa süreyle aksamalar yaşandı.