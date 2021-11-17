Üye Girişi
Son dakika haberi! Eskişehir'de jandarma ekipleri helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi - Son Dakika

Son dakika haberi! Eskişehir'de jandarma ekipleri helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi

17.11.2021 09:56
Son dakika haberi! Eskişehir'de jandarma ekipleri helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi

Gelen son dakika haberine göre Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk alanındaki Eskişehir'i Bursa, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ile Ankara'ya bağlayan kara yollarında Mihalıççık Kaymakamı Onur Aykaç, Beylikova Kaymakamı Mehmet Ali Atak ve Mihalıççık Cumhuriyet Savcısı Emrah Özkan'ın da katıldığı havadan denetim yaptı.

Kural ihlali yapan sürücüleri havadan tespit eden ekipler, uygulama noktalarına bilgi verdi.

Denetimde seyir halinde cep telefonu kullanmak, emniyet kemeri takmamak, yükü kara yoluna değecek, düşecek şekilde yüklemek, sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda beklemek, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, makas atma, hatalı sollama, yakın takip, kara yolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak, park etmek ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak kurallarına uymayan 26 araç sürücüsüne toplam 12 bin 422 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığı, Eskişehir, Ankara, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Eskişehir'de jandarma ekipleri helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

MSB, Türkiye ve ABD arasındaki toplantı hakkında 10:45 MSB, Türkiye ve ABD arasındaki toplantı hakkında "Olumlu geçti" sözlerini kullandı Son Dakika: Sınır hattı alev alev! Ermenistan sınırındaki çatışmada 7 Azerbaycan askeri şehit oldu, 10 yaralı var 10:42 Son Dakika: Sınır hattı alev alev! Ermenistan sınırındaki çatışmada 7 Azerbaycan askeri şehit oldu, 10 yaralı var Merve Boluğur'un paylaştığı video kafaları karıştırdı 10:41 Merve Boluğur'un paylaştığı video kafaları karıştırdı
Defalarca bıçaklanan adamı komşuları kan izlerini takip ederek buldu 10:35 Defalarca bıçaklanan adamı komşuları kan izlerini takip ederek buldu Dünya Kupası'nın geliri kasamızı dolduracak! 10:32 Dünya Kupası'nın geliri kasamızı dolduracak! Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti 10:14 Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti
Son Dakika! Dolar ve altından rekor seviye 10:02 Son Dakika! Dolar ve altından rekor seviye Doktorlar dünyanın en yeni hastalığının teşhisini koydu 09:30 Doktorlar dünyanın en yeni hastalığının teşhisini koydu

Son Dakika Haberleri
10:44 MSB, Türkiye ve ABD arasındaki toplantı hakkında "Olumlu geçti" sözlerini kullandı
10:43 Fenerbahçeli Samatta rehin alındı
10:42 Kılıçdaroğlu ile montunu yere seren esnafın diyaloğu gündem oldu
10:42 Son Dakika: Sınır hattı alev alev! Ermenistan sınırındaki çatışmada 7 Azerbaycan askeri şehit oldu, 10 yaralı var
10:41 Merve Boluğur'un paylaştığı video kafaları karıştırdı
10:35 Defalarca bıçaklanan adamı komşuları kan izlerini takip ederek buldu
10:34 Zorunlu Deprem Sigortası bulunan meskenler için azami teminat tutarı yükseltildi
10:31 Dünya Kupası'nın geliri kasamızı dolduracak!
10:29 Ferdi Tayfur 76 yaşında: Doğum gününe özel video
10:26 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
Çatıda 'bu kadar da olmaz' dedirten anlar Çatıda 'bu kadar da olmaz' dedirten anlar         
10:46
Fenerbahçeli Samatta rehin alındı Fenerbahçeli Samatta rehin alındı         
10:43
Kılıçdaroğlu ile montunu yere seren esnafın diyaloğu gündem oldu Kılıçdaroğlu ile montunu yere seren esnafın diyaloğu gündem oldu         
10:42
Başak Cengiz'in katili hakkında savcıdan çarpıcı karar! Başak Cengiz'in katili hakkında savcıdan çarpıcı karar!         
10:39
Ispanak satamayan esnaf afiş asarak satış yapmaya çalışıyor Ispanak satamayan esnaf afiş asarak satış yapmaya çalışıyor         
10:33
Ferdi Tayfur 76 yaşında: Doğum gününe özel video Ferdi Tayfur 76 yaşında: Doğum gününe özel video         
10:29
Define ararken kanlar içinde kaldılar Define ararken kanlar içinde kaldılar         
10:03
Azerbaycan-Ermenistan sınırında gerginlik had safhada! Azerbaycan-Ermenistan sınırında gerginlik had safhada!         
09:51
Cemil Çiçek de 50+1 tartışmasına katıldı ve Bahçeli'ye yanıt verdi Cemil Çiçek de 50+1 tartışmasına katıldı ve Bahçeli'ye yanıt verdi         
09:11
İktidar partisinde yeni strateji ekibi: İşte o 6 isim İktidar partisinde yeni strateji ekibi: İşte o 6 isim         
08:09
Erdoğan, Karamollaoğlu'nu yalanladı ve iade-ziyaretini iptal etti Erdoğan, Karamollaoğlu'nu yalanladı ve iade-ziyaretini iptal etti         
08:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için taziye ilanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için taziye ilanı         
08:00
"28 Şubat'ın yaraları kapatıp helalleşeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu'na Çetin Doğan'ın eşinden tepki: Generallerden helallik istesin "28 Şubat'ın yaraları kapatıp helalleşeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu'na Çetin Doğan'ın eşinden tepki: Generallerden helallik istesin         
07:23
Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin! Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin!         
17:30
Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın         
16:47
Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar         
15:32
11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı 11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı         
13:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2021 11:01:17. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Eskişehir'de jandarma ekipleri helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement