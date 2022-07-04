Son dakika haberi! EVİN ODUNLUĞUNDA ÇIKAN YANGIN, BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ -- - Son Dakika
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Son dakika haberi! EVİN ODUNLUĞUNDA ÇIKAN YANGIN, BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ --

04.07.2022 14:29
Son dakika haberi! EVİN ODUNLUĞUNDA ÇIKAN YANGIN, BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ --

Son dakika haber... ANTALYA'da bir evin odunluk olarak kullanılan eklentisinde çıkan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesi ile söndürülürken, evde maddi zarar meydana geldi.

ANTALYA'da bir evin odunluk olarak kullanılan eklentisinde çıkan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesi ile söndürülürken, evde maddi zarar meydana geldi.

Yangın, öğle saatlerinde Konyaaltı İlçesi Hacısekiler Mahallesi 3880 sokakta bulunan gecekondunun odunluk olarak kullanılan deposunda çıktı. Evden çıkan dumanı gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazöz ile Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekipler, yaklaşık yarım saatte yangını söndürdü. Maddi hasarın meydana geldiği yangının çıkış sebebiyle ilgili jandarma soruşturma başlattı.

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Konyaaltı Belediyesi'nden Ücretsiz Kurban Kesimi Hizmeti Konyaaltı Belediyesi'nden Ücretsiz Kurban Kesimi Hizmeti Konyaaltı'nda ücretsiz ve randevulu kurban kesimi Konyaaltı'nda ücretsiz ve randevulu kurban kesimi
Kaynak: DHA

Hacısekiler, Konyaaltı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! EVİN ODUNLUĞUNDA ÇIKAN YANGIN, BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ -- - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! EVİN ODUNLUĞUNDA ÇIKAN YANGIN, BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ -- - Son Dakika
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