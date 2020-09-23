Son dakika haberi... Eyfel Kulesi bomba ihbarı üzerine boşaltıldı

Fransa'nın başkenti Paris'teki Eyfel Kulesi bomba saldırısı ihbarı nedeniyle boşaltıldı. Yetkililer bölgenin güvenlik çemberine alındığını duyurdu.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Eyfel Kulesi bomba saldırısı ihbarı nedeniyle boşaltıldı. Fransız medyasında polise yerel saatle 12.00'de kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından bomba ihbarı yapıldığı belirtildi.Kulenin bulunduğu yedinci bölgede bir polis soruşturmasının devam ettiği ifade edildi.