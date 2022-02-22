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Son dakika haberi! Feci kazadan arkadaşları kıl payı kurtuldu, o ise metrelerce havaya uçarak yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberi! Feci kazadan arkadaşları kıl payı kurtuldu, o ise metrelerce havaya uçarak yaralandı

22.02.2022 11:18

Son dakika haberi... Büyükçekmece'de bir otomobil, yolcu indirmek için duran araca arkadan çarptı.

Büyükçekmece'de bir otomobil, yolcu indirmek için duran araca arkadan çarptı. Kazada vatandaşların bazıları kıl payı kurtulurken, bir kişi ise metrelerce havaya uçarak yaralandı. Yaşanan feci kaza anı kameraya saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün akşam Büyükçekmece Albatros Sahil yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir araç yol kenarında kısa süreli bekleme yaparak araçtakileri indirdiği sırada hızla gelen otomobil duramayarak araca arkadan çarptı. Hızla gelen otomobili son anda fark eden şahıslar kıl payı ölümden kurtulurken, yanlarında bulunan bir kişi ise otomobilin çarpması sonucu metrelerce havaya uçup yere düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

OTOMOBİLİN VATANDAŞLARIN ARASINA DALDIĞI ANLAR KAMERADA

Büyükçekmece'de yaşanan feci kaza anı kameraya da yansıdı. Görüntülerde, bir araçtan vatandaşların indiği sırada arkadan gelen başka bir otomobilin önce park halindeki araca çarptığı, daha sonra da vatandaşların arasına daldığı görülüyor.

Ekiplerin kazayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

(Selim Bayraktar/ İHA)

Son dakika haberi! Feci kazadan arkadaşları kıl payı kurtuldu, o ise metrelerce havaya uçarak yaralandı
Son dakika haberi! Feci kazadan arkadaşları kıl payı kurtuldu, o ise metrelerce havaya uçarak yaralandı
Son dakika haberi! Feci kazadan arkadaşları kıl payı kurtuldu, o ise metrelerce havaya uçarak yaralandı

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Son dakika haberi! Feci kazadan arkadaşları kıl payı kurtuldu, o ise metrelerce havaya uçarak yaralandı Son dakika haberi! Feci kazadan arkadaşları kıl payı kurtuldu, o ise metrelerce havaya uçarak yaralandı Son dakika... ESENYURT'TA HATALI DÖNÜŞ KAZA YAPTIRDI Son dakika... ESENYURT'TA HATALI DÖNÜŞ KAZA YAPTIRDI Son dakika: Dehşete düşüren kaza kamerada... Arkadaşları kılpayı kurtuldu o ise metrelerce havaya uçarak yaralandı Son dakika: Dehşete düşüren kaza kamerada... Arkadaşları kılpayı kurtuldu o ise metrelerce havaya uçarak yaralandı

Büyükçekmece, Otomobil, Tragger, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Feci kazadan arkadaşları kıl payı kurtuldu, o ise metrelerce havaya uçarak yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Feci kazadan arkadaşları kıl payı kurtuldu, o ise metrelerce havaya uçarak yaralandı - Son Dakika
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