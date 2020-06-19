Adana'da, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan eski tabip binbaşı hakkında, "mahrem imamlarca ankesörlü ve sabit hatlardan arandığı" iddiasıyla "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün örgüt içi haberleşme amacıyla kullanılan ankesörlü ve sabit kontörlü hattan arandığı tespit edilen eski tabip binbaşı tutuklu Ş.Ö. hakkında yürüttüğü soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı tarafından sanık Ş.Ö. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, tutuklu Ş.Ö'nün FETÖ'nün mahrem imamlarınca Ankara'daki büfe, market, fatura ödeme merkezi gibi yerlerde kurulu kontörlü hatlar ile kamuya açık alanlardaki sabit ve ankesörlü hatlardan 2018'e kadar 28 farklı zamanda ardışık arandığının tespit edildiği, kullanımındaki GSM hattına ilişkin HTS kayıtlarında da 23 mahrem imamla ortak baz irtibatının bulunduğu belirtildi.

FETÖ'nün yapılanması ve 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin bilgiler ile cumhuriyet savcısının sanık hakkındaki hukuki değerlendirmesine yer verilen iddianamede, Ş.Ö'nün örgütün mahrem asker yapılanması içerisinde gizlilik kurallarına azami riayet ederek faaliyetlerde bulunduğu anlatıldı.

Ş.Ö'nün, örgütün hiyerarşik yapısında yer aldığı anlaşılan kişilerle irtibatının bulunduğu ve ankesör iletişiminin FETÖ'nün asker yapılanmasında kullandığı özel bir haberleşme yöntemi olduğu da iddianamede yer buldu.

Mahrem imamla görüşmesi tanık ifadesinde

İddianamede, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince teşhis yaptırıldıktan sonra ifadesine yer verilen tanık G.Ö, o dönemde ismi "Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA)" olan hastanede tıbbi onkoloji bölümünde görev yapan Ş.Ö. ile aynı grupta yer aldıklarını belirtti.

Tanık G.Ö, kendisinden sorumlu "Muhammet" kod adlı örgüt abisi ile görüşmelerine Ş.Ö'nün de dahil olduğunu bildirerek, "Bizden sorumlu Muhammet ile görüşmelerimiz, Muhammet'in Serhat Mahallesi'ndeki evinde devam etti. Bu dönemde 'GATA Kulis' isimli bir Twitter adresinden örgüt üyesi olmayan GATA çalışanlarına iftiralar oluyordu. Muhammet bizden, 'GATA Kulis'te' iftira atılabilecek veya suçlanabilecek kişilerle ilgili bilgiler istiyordu." ifadelerini kullandı.

Hakkındaki suçlamaları inkar etti

Sanığın arandığı sabit ve ankesörlü hatlardan, aynı soruşturma kapsamında 114 şüphelinin de arandığı belirtilen iddianamede, sanık Ş.Ö'nün savunmasına da yer verildi.

Terör örgütünün içinde yer almadığını iddia eden sanık, "Üzerime atılı FETÖ/PDY'ye üye olma suçunu kabul etmiyorum. FETÖ'nün mahrem imamları tarafından yapıldığı anlaşılan sabit ve ankesörlü hatlardan kimseyle görüşmedim." şeklinde beyanda bulundu.