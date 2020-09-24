İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 4 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 4 terörist etkisiz hale getirildi
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 4 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği açıklandı.
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 4 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında; Şırnak Beytüşşebap ilçesi Kato Jirka bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı'nca sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, 4 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Dün etkisiz hale getirilen 4 terörist ile birlikte bölgede ölü olarak ele geçirilen toplam terörist sayısı 8 olmuştur. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.
ANKARA, -
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