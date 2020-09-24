İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 4 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 4 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında; Şırnak Beytüşşebap ilçesi Kato Jirka bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı'nca sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, 4 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Dün etkisiz hale getirilen 4 terörist ile birlikte bölgede ölü olarak ele geçirilen toplam terörist sayısı 8 olmuştur. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.

ANKARA, -