Son dakika haberi... Fransa'nın kırmızı bültenle aradığı DEAŞ üyesine dava - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Fransa'nın kırmızı bültenle aradığı DEAŞ üyesine dava

26.06.2022 11:52
Son dakika haberi... Fransa'nın kırmızı bültenle aradığı DEAŞ üyesine dava

Son dakika haberine göre Adana'da yakalanıp tutuklanan ve Fransa tarafından kırmızı bültenle "tehlikeli" ve "eylemci" notuyla arandığı belirlenen Tunus uyruklu terör örgütü DEAŞ üyesi Soumaya R. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da yakalanıp tutuklanan ve Fransa tarafından kırmızı bültenle "tehlikeli" ve "eylemci" notuyla arandığı belirlenen Tunus uyruklu terör örgütü DEAŞ üyesi Soumaya R. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ ve çatışma bölgeleriyle irtibatı bulunduğu gerekçesiyle 16 Ekim 2020'de tutuklanan Soumaya R. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soumaya R. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanığın terör örgütü DEAŞ içerisinde aktif faaliyet yürüttüğü, sahte Suriye kimliğiyle merkez Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde kiralık evde yakalandığı, Fransız makamlarının hakkında "tehlikeli" ve "eylemci" notunu düştüğü bilgilerine yer verildi.

Sanığın, örgütün "madafa" adını verdiği hücre evinde kaldığı, kendini gizlemek için kod isim kullandığı ve eşi Rachet R'nin de 2016'da Gaziantep'te "DEAŞ üyeliği" suçundan yaklaşık 5 ay cezaevinde kaldıktan sonra sınır dışı edildiği iddianamede belirtildi.

Başkası adına kiralanan evde yaşamış

İddianamede sanığın örgütsel görüşmeler için başkası adına kayıtlı cep telefonu hattı kullandığı ve terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticileriyle irtibat halinde olduğu bildirilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Soumaya R'nin Suriye'den Adana'ya gelmeden önce DEAŞ'ın eleman temini faaliyetlerini yürüten 'Favaz' kod adlı F.Y. ile örgütsel amaçlar için irtibata geçtiği, merkez Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde F.Y'nin başkası adına kiraladığı evde kaldığı, DEAŞ üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatının bulunduğu, kod isim kullandığı, Suriye'de örgüte ait hücre evinde kaldığı, yakalandığı sırada el konulan cep telefonunun şifresini güvenlik güçlerine bildirmeyerek örgütsel bilgileri gizlediği, terör faaliyetleri kapsamında Fransa tarafından kırmızı bültenle arandığı ve hakkında 'tehlikeli' ve 'eylemci' notu düşüldüğü, DEAŞ'ın hiyerarşik yapısına dahil olarak örgütsel eylemlerini sürdürdüğü dikkate alınarak sanığın 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılması talep olunur."

Tutuklu sanık, iddianamedeki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fransa tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi Soumaya R'yi merkez Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde gözaltına almıştı. Soumaya R, 16 Ekim 2020'de tutuklanmıştı. F.Y. ise Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince 16 Ağustos 2021'de "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

YORUMLAR
500
Bornova'ya Avrupa Diploması Ödülü Bornova'ya Avrupa Diploması Ödülü Ceyhan Belediyesinde toplu sözleşme sevinci Ceyhan Belediyesinde toplu sözleşme sevinci
Kaynak: AA

Fransa, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Fransa'nın kırmızı bültenle aradığı DEAŞ üyesine dava - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:41 Ordu'da midibüs kaza yaptı: Dekan hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı
20:38 Mustafa Sarıgül, Yunanistan Parlamentosu önünde Türk bayrağı açmasının ardından saldırıya uğradı
20:33 Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı ile sözleşme imzaladı! Transfer ücreti dudak uçuklattı
20:20 AFAD şiddetli yağışa karşı Bartın, Kastamonu ve Zonguldak'taki vatandaşları uyardı
19:57 Mastürbasyon yaparken cinsel organına zincir sokan adam hastanelik oldu
19:52 Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında Tirana'yı 4-0 mağlup ett
19:32 Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique hazırlık maçlarındaki performansıyla mest etti
19:08 Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Gareth Bale, ABD ekibiyle 1 yıllık kontrat imzalayacak
18:54 Fırat Kalkanı bölgesinde 5, Pençe-Kilit bölgesinde ise 2 terörist etkisiz hale getirildi
18:13 Beşiktaş, Wout Weghorst ile anlaşmaya varmak üzere! Golcü İstanbul'a geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2022 12:00:34. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Fransa'nın kırmızı bültenle aradığı DEAŞ üyesine dava - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement