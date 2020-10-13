Son dakika haberi... Gamze bıçaklanmış olarak ölü bulundu; 4 gözaltı (2) - Son Dakika

'NEFES ALAMIYORUM' DEYİP, YERE YIĞILMIŞ

Isparta'da, Gamze Esgicioğlu'nun (23) kaldığı apart dairede göğsünden bıçaklanmış olarak ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 erkek şüpheliden 1'inin ilk ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli, olay yerinde polise verdiği ifadede, saat 02.30 sıralarında restoranda yemek yedikten sonra 4 arkadaş birlikte Gamze Esgicioğlu'nun evine geldiklerini söyledi. Bir süre sonra karşı dairede kalan arkadaşlarının yanına gittiğini anlatan şüpheli, apart daireye döndüğünde Esgicioğlu'nun kendisine sarılarak, "Nefes alamıyorum" dediğini söyledi. Şüpheli, üzerinde herhangi bir yara izi ya da kan görmediğini öne sürdüğü Esgicioğlu'nun bunaldığını düşündüğünü kaydetti. Bir süre sonra da genç kadının yere yığıldığını söyleyen şüpheli, bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdiklerini ardından olay yerine sağlık ve polis ekiplerinin geldiğini anlattı.Öte yandan Gamze Esgicioğlu'nun, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Uluborlu Meslek Yüksekokulu (MYO) Bilgi Güvenliği Teknolojisi Bölümü'nden 2019 yılında mezun olduğu öğrenildi.