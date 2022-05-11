Son dakika haberi! Gaziantep'te masaj salonuna fuhuş baskını: 14 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Gaziantep'te masaj salonuna fuhuş baskını: 14 gözaltı

11.05.2022 11:12
Son dakika haberi! Gaziantep'te masaj salonuna fuhuş baskını: 14 gözaltı

Son dakika haberlerine göre Gaziantep'te fuhuş yapıldığı belirlenen masaj salonuna operasyon düzenlendi.

Gaziantep'te fuhuş yapıldığı belirlenen masaj salonuna operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesinde masaj salonu olarak faaliyet gösteren bir adreste fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine adrese operasyon yaptı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyon sonucu 14 kişi gözaltına alındı. Operasyon sonrası fuhuş yaptığı belirlenen 11 kişiye para cezası uygulanırken, 3 şüpheli ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ü.T. ve F.Ç., 'fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini' suçlarından tutuklanırken, H.H. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Gaziantep, Masaj, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Gaziantep'te masaj salonuna fuhuş baskını: 14 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Gaziantep'te masaj salonuna fuhuş baskını: 14 gözaltı - Son Dakika
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