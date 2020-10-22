Son dakika haberi... Gaziantep'te trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika

Edinilen bilgilere göre, Oğuzeli ilçesi Burak Caddesi üzerinde seyir halindeki sürücüsü belirlenemeyen 27 SAA 255 plakalı Daewoo marka otomobil park halinde bulunan 27 AZP 61 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastaneye kaldırılırken polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - GAZİANTEP

Ermenistan Savunma Bakanlığı yetkilisi: Azerbaycan ordusu bizden çok üstün, savaş tarihinde böyle bir durum yok