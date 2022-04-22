Son dakika haberi! Gezi Ana Davası'nda karar 25 Nisan'a kaldı - Son Dakika

İSTİNAF mahkemesinin beraat kararlarını bozmasının ardından yeniden görülen 17 sanıklı Gezi ana davasında sanık savunmaları tamamlandı. Duruşma, 25 Nisan pazartesi gününe bırakıldı. Dava, sanık avukatlarının savunmalarıyla devam edecek. Daha sonra sanıkların son sözleri alınarak kararın açıklanması bekleniyor.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, son savunmayı davanın tek tutuklu sanığı Osman Kavala yaptı. Kavala, 2017 Kasım ayında Gezi olaylarını yönetmek ve organize etmek ile 15 Temmuz darbe girişimine katılmaktan tutuklandığını, Gezi davasından beraat ettiğini belirterek "Tutukluluğumu devam ettirmek için önce resen tahliye edildiğim darbe girişimine katılma suçlamasıyla sonra da aynı sözde deliller kullanılarak yasalara, yasalardaki tanımlara aykırı biçimde kurgulanan casusluk suçlamasıyla tutuklandım. Her iki suçlamayı içeren komplo teorileriyle ve yanıltıcı beyanlarla doldurulmuş tuhaf bir iddianame hazırlandı" dedi.

Osman Kavala, "Benim protestoculara akıl hocalığı yaptığım iddia ediliyor. 30 yıldır sivil toplum kuruluşlarında çalışmış, barışı, insan haklarını, demokrasiyi savunan girişimlerde yer almış birisi olarak görüşlerimi kamuoyuyla da tanıdığım sivil toplum aktivistleri ve siyasetçilerle de paylaşırım. Hükümet yetkilileriyle de bir toplantıya katıldım. Benim şiddet içeren, suç sayılan bir eylem biçimini önermem, insanları, kuruluşları buna teşvik etmem söz konusu olamaz" dedi. Gezi Parkı'ndaki yapılaşma projesine açıkça karşı çıktığını ve bu projenin durdurulması için çaba gösterdiğini" ifade eden Kavala, "Kamuoyuna yönelik açıklamalara ve bu amaçla yapılan toplantılara katıldım. Çalışma ofisim Gezi Parkı'na bitişik konumda olduğu için çeşitli defalar orada bulunma ve birçoğu hiçbir örgütle ilişkisi olmayan gençleri gözlemleme fırsatı buldum. Barışçıl biçimde ve etik değerlere bağlı kalarak sürdürdükleri nöbeti, Gezi Parkı'na sahip çıkma duyarlılıklarını takdir ettim. Kullanmaları için parka bir masa ve hoparlör götürdüm. Gezi Parkı'nda fidan ekme etkinliklerine de bizzat katıldım. Hiçbir faaliyetimi perde arkasına gizlemeye gerek duymadım. Hiçbir davranışım ve konuşmamda da gizli bir planı yürütmekte olduğuma dair bir işaret, bir ifade mevcut değildir" diye konuştu.

Gezi protestolarının George Soros tarafından finanse edildiği iddiasının, protestolara katılanların eylemlerini itibarsızlaştırmayı amaçladığını ve kötü niyetle hazırlanmış bir kurgu olduğunu belirten Kavala, George Soros ile vakıf çalışmalarının değerlendirildiği toplantılar dışında özel bir irtibatı olmadığını söyledi. Kavala, "Hayatımın 4,5 yılını kaybettim. Teselli bulabileceğim şey, yaşadıklarımın yargıdaki sorunlarla yüzleşilmesine katkıda bulunması ihtimalidir" dedi. Kavala'nın savunmasıyla sanıkların son savunmaları tamamlanmış oldu. Daha sonra sanık avukatlarına söz verildi. Duruşma, sanık avukatlarının savunmalarına devam etmek üzere 25 Nisan, pazartesi gününe bırakıldı.