Son dakika haberi! Giresun'da bir mahallenin bazı mevkileri karantinaya alındı - Son Dakika

Giresun'un Güce ilçesinde bir mahallenin bazı mevkileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Kaymakam Şahin Demir başkanlığında toplandı.

Kovid-19 bulaşının engellenmesi amacıyla Tevekli Mahallesi'nin Kıran Küme Evleri, Merkez Küme Evleri, Topçalı Küme Evleri mevkileri ile Kuz Küme Evleri mevkisi 8 no'lu apartman ile Hendenli Küme Evleri mevkisi 1 no'lu apartman 27 Ağustos'a kadar karantinaya alındı.

Karantina sürecinde fındık hasadı gibi bölgesel tarımsal faaliyetlerin aksamasını önlemek için bölge içindeki tarımsal faaliyetlere devam edilmesine karar verildi.