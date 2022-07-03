Alınan bilgiye göre, Giresun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Giresun merkez ve Bulancak ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Giresun'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

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