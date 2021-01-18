Medipol Başakşehir FK Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın 16.01.2021 tarihinde oynanan Başakşehir - Sivasspor Süper Lig müsabakasındaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3 maddesi uyarınca 18.01.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Konyaspor Kulübü'nün 16.01.2021 tarihinde oynanan Konyaspor - Göztepe . Süper Lig müsabakasındaki 'usulsüz seyirci alınması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

TFF Hukuk Müşavirliği'nce 18.01.2021 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları şöyle:

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