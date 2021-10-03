Gözaltına alınan zanlı ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bunun üzerine M.G'yi teknik ve fiziki takibe alan jandarma ekipleri, şüpheliyi çalıntı motosikleti tamir atölyesine getirdiği sırada yakaladı.

Ekipler, Güneş'e ait motosikletin, çalıntı motosiklet alım satımı yapan M.G'de bulunduğunu tespit etti.

Antakya İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 2014'te Uzunalıç Mahallesi'nde Mehmet Güneş'e ait çalınan motosikletin bulunması için çalışma başlattı.

Hatay'da jandarma ekipleri, 7 yıl önce çalınan motosikleti bulup sahibine teslim etti.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Hatay'da 7 yıl önce çalınan motosikleti jandarma bularak sahibine teslim etti - Son Dakika

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