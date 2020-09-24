Hatay'da eğlence mekanına silahlı saldırı: 1 ölü - Son Dakika

Hatay'da eğlence mekanına silahlı saldırı: 1 ölü

Hatay'da motosikletli iki şahıs tarafından bir eğlence mekanına açılan ateş sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Hatay'da eğlence mekanına silahlı saldırı: 1 ölü, System.String[]

Hatay'da motosikletli iki şahıs tarafından bir eğlence mekanına açılan ateş sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Olay, Defne ilçesine bağlı bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde motosikletli iki şahıs tarafından eğlence mekanına açıldığı iddia edilen ateş sonucu mekanda bulunanlardan 3 kişi yaralandı. Hastaneye yaralı olarak kaldırılan İpek Harbelioğlu (23) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Mehmet Bayrak/ İHA

motosikletli, Hatay, Ateş, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 09:35 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da eğlence mekanına silahlı saldırı: 1 ölü - Son Dakika

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