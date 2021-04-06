Hatay'ın Erzin ilçesinde, iki tır ile bir minibüsün karıştığı kazada, 5 kişi yaralandı.
Erzin- Osmaniye kara yolunda, sürücü ve plakaları öğrenilemeyen iki tır ile bir minibüs çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri, 5 yaralıyı sıkıştıkları yerden çıkardı.
İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü sağlandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Hatay'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika