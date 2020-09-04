Süper Lig'in yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, şimdiye kadar 600 futbolcuyu incelediklerini kaydederek, "İnce eleyip, sık dokuyarak yapacağımız transferler takımın markasına da yakışır olacak." dedi.

Kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek olan Atakaş Hatayspor, transfer çalışmalarını yoğun bir biçimde sürdürüyor.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Bordo-Beyazlı ekip şimdiye kadar yaptığı 7 transfere ek olarak 4-5 transfer daha yapmayı planlıyor.

Takımın Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, AA muhabirine, hedeflerinin medeniyetler ve hoşgörünün şehri olan Hatay'ı Süper Lig'e en iyi şekilde yansıtmak olduğunu belirtti.

Süper Lig'e hazırlandıklarını aktaran Vardı, şunları konuştu:

"Sportif direktörümüz, teknik heyetimiz ve transfer komitemiz yoğun bir çalışma içerisinde. Şimdiye kadar 600 futbolcuyu inceledik. Bunlardan 7'sini transfer ettik. İnce eleyip, sık dokuyarak yapacağımız transferler takımın markasına da yakışır olacak. Atakaş Hatayspor markasına hizmet edecek futbolcu arayışı içerisindeyiz. Bu konuda taraftarlarımızın hiç şüphesi olmasın."

"Hedefimiz Süper Lig'i ilk 10 takım arasında bitirmek"

Yeni tesis çalışmalarının da başladığına dikkati çeken Vardı, ligin ikinci yarısında tesislerin tamamlanacağını söyledi.

Burada alt yapı ve A takımın aynı yerde bir arada zaman geçireceğini ifade eden Vardı, "Gelecekte Atakaş Hatayspor Türkiye'de parmakla gösterilecek bir takım olacaktır. Hedefimiz Süper Lig'i ilk 10 takım arasında bitirmek. Sonraki hedefimiz ise ilerleyen yıllarda Avrupa Liglerinde Atakaş Hatayspor'u tanıtmak olacaktır." diye konuştu.