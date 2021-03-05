Son dakika haberi... Hayvanları yangında telef olan Nevşehirli yetiştiricilere devletten yardım eli - Son Dakika

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde çıkan ağıl yangınında 120 küçükbaş hayvanı telef olan 2 yetiştiriciye, bazısı gebe 110 koyun verildi.

İlçeye bağlı Aylı köyünde, Rızvan Albayrak ve Hüseyin Sevilen'e ait ağılda 20 Şubat'ta meydana gelen ve 120 küçükbaş hayvanın telef olduğu yangınla ilgili, Nevşehir Valiliği koordinesinde çalışma başlatıldı.

Üreticilerin zararının karşılanması amacıyla yürütülen çalışma kapsamında temin edilen 110 küçükbaş hayvan köye getirilerek, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel tarafından mağdurlara teslim edildi.

Vali Becel, gazetecilere, devletin vatandaşının yanında olmaya devam ettiğini belirterek, "Ağılda meydana gelen yangında koyunlar telef oldu. Kendilerine bir şey olmaması tesellimiz oldu. Kısa sürede devlet millet iş birliği ile telef olanların yerine yenileri teslim edildi. Gönlümüzden böyle şeylerin bir daha yaşanmaması geçiyor. Bu tür olaylar tedbir konusunda hassas olmamız gerektiğini hatırlatıyor." dedi.

Üretici Hüseyin Sevilen de olayın meydana geldiği ilk andan itibaren tüm yetkililerin kendisine yardımcı olabilmek için çaba gösterdiğini ifade etti.

Verilen destekten çok mutlu olduğunu aktaran Sevilen, "Devletimizden Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim. Devlet desteği ile 110 küçükbaş hayvan verildi. İçlerinde gebe olanlar da var. Kısa sürede sayıları 130 olur. Ben devletimizin bu kadar destek sunacağını bilmiyordum. Allah devlete zeval vermesin." diye konuştu.

Vali Becel ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, kucaklarına aldıkları kuzularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Mağdur üreticilere ayrıca, Nevşehir Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 11 bin lira nakdi destek sağlanacağı öğrenildi.