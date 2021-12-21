Son dakika haberi: Karda geçitte mahsur kalan sürücülere jandarma ve Kızılay'dan destek - Son Dakika

MUŞ'un Varto ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışında, Seferek Geçidi'nde mahsur kalan TIR sürücülerine, jandarma ile Türk Kızılay ekipleri yiyecek ve su dağıttı. Sürücüler, yol açma çalışması tamamlanana kadar araçlarıyla Hınıs ilçesine gönderildi.

Varto ilçesinde gece etkili olan kar yağışı nedeniyle Hınıs'a ulaşımın sağlandığı kara yolundaki Seferek Geçidi'nde, TIR sürücüleri mahsur kaldı. Sürücüler, jandarmayı arayarak yardım istedi. İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kızılay Varto Şubesi ekipleri, yardım paketleriyle bölgeye gelerek, araçlarında bekleyen sürücülere yiyecek ve su yardımında bulundu.

Erzurum 'un Hınıs ilçesinden Diyarbakır 'a gitmek üzere yola çıktığını belirten TIR sürücüsü Şevket Çevik, kar yağışı ve yolun kaygan olması nedeniyle ilerleyemediğini belirterek, jandarma ve Kızılay'ın kendilerine yardımcı olduğunu söyledi. Mahsur kalan sürücülerin her zaman yanlarında olduklarını belirten Kızılay Varto Şubesi Başkanı Hamza Sezgin Yonat da sürücülere yiyecek ve su dağıttıklarını kaydetti.

Yolda kalan sürücüler, yol açma çalışmaları tamamlanana kadar araçlarıyla Hınıs'a geri gönderildi.