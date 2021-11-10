Son dakika haberi... İbradı'da "AKAY Projesi" ile ebeveynler çocuklarıyla kütüphaneye gidecek - Son Dakika

İbradı ilçesinde İlçe Halk Kütüphanesince hazırlanan Ailelere Kütüphaneleri Anlatma ve Yaşatma Projesi (AKAY) ile çocuklar anne ve babalarıyla kütüphaneye gidip kitap okuyup ödevlerini yapacak.

AKAY projesiyle ebeveynlerin çocukları ile keyifli ve verimli zaman geçirmesi hedefleniyor. "Işıltılı ay, parıltılı ay, dolunay" anlamına gelen proje kapsamında her hafta çarşamba günleri saat 19.30 ile 21.00 saatleri arasında aileler kütüphanede çocuklarıyla birlikte ödev yapıp, kitap okuyacak aynı zamanda çocuklarıyla beraber oyun oynayıp yarışmalara katılacak.

Proje, 10 Kasım saat 19.30'da başlayacak. Başlangıçta pilot olarak 4 ailenin belirlendiği projede sayının ilerleyen dönemlerde artması amaçlanıyor.

Proje, 10 Kasım 2021-16 Şubat 2022 döneminde sürecek.