İÇİŞLERİ Bakanlığı, polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde son 15 yılda kasten öldürme olaylarında yüzde 31,5'lik düşüş sağlandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 2006 yılında 3 bin 20 kasten öldürme olayı yaşanırken, 2020 yılında bu sayı 2 bin 75'e düşerek yüzde 31,5'lik gerileme sağlandı. Kasten öldürme olaylarında 2006 yılında 100 binde 4,40 kişi yaşamını yitirirken, 2020 yılında bu sayı 100 binde 2,20'ye gerileyerek, yarı yarıya azalış sağlandı.Kasten öldürme olaylarında kadın erkek dağılımına bakıldığında ise, 2006 yılında 468 kadın hayatını kaybederken, 2020 yılında bu sayı 385'e gerileyerek yüzde 17,7'lik bir düşüş sağlandı. 2006 yılında 2 bin 552 erkek öldürülürken, 2020'de bu sayı 1690'a gerileyerek, yüzde 33'lük bir düşüş sağlandı.