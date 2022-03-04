Son dakika haberi | Iğdır jandarması liseli öğrencilere 3 bin 369 kitap hediye etti - Son Dakika
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Son dakika haberi | Iğdır jandarması liseli öğrencilere 3 bin 369 kitap hediye etti

04.03.2022 18:12
Son dakika haberi | Iğdır jandarması liseli öğrencilere 3 bin 369 kitap hediye etti

Son dakika gündem haberine göre Iğdır'da jandarma personelinden toplanan 3 bin 369 kitap lise öğrencilerine armağan edildi.

Iğdır'da jandarma personelinden toplanan 3 bin 369 kitap lise öğrencilerine armağan edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bulunan kütüphaneye masa, raflı dolap ve kitaplık yaptı.

Jandarma personeli, Milli Eğitim Bakanlığının 'Kütüphanesiz Okul Kalmasın' kampanyasına destek sağlamak ve çocuklara kitap sevgisini aşılamak amacıyla kitap topladı.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ve bağlı birliklerinde bulunan personel tarafından toplanan 3 bin 369 adet kitap, Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yer alan Jandarma Şehitleri Kütüphanesine hediye edildi.

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Jandarma, Iğdır, Kitap, Lise, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Iğdır jandarması liseli öğrencilere 3 bin 369 kitap hediye etti - Son Dakika


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