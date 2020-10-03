İki aile arasındaki kan davası ölümle sonuçlandı - Son Dakika

Ağrı'nın Patnos ilçesinde aralarında husumet bulunan iki ailenin karıştığı kavgada 1 kişi ölürken, 1 kişi yaralandı.

Olay, ikindi saatlerinde Patnos kasaplar çarşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz aylarda Bitlis'in Adilcevaz Arin köyünde 1 kişinin öldürülmesi sonrası başlayan kan davasının tarafları bugün Ağrı'nın Patnos ilçesinde karşılaştı. Silahların çekildiği kavgada Kutbettin Altuntaş (57) hayatını kaybederken, yaralanan İnan K. ise Patnos Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı şahsın yakınlarının da dahil olduğu kavgaya bölgede bulunan güvenlik güçleri müdahale ederek olayın büyümesini engelledi.

(İHA)