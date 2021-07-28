Son dakika haberi: İnşaattan düşen genç hayatını kaybetti - Son Dakika

Uşak'ta inşaattan düşen genç, hayatını kaybederken olaya ilişkin bir kişi de ekiplerce gözaltına alındı.

Olay, Uşak'ın merkez köylerden Karacahisar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Hakan Acar (24), köyde arkadaşı S.U. (25) ile bir inşaatta buluştu. Henüz bilinmeyen bir sebepten Acar, inşaatın üçüncü katından düştü. Olay yerine ihbarlar sonrasında sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Acar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Öte yandan inşaatın ise S.U.'nun ailesine ait bir inşaat olduğu tespit edildi. Yapılan çalışmaların ardından Hakan Acar'ın cansız bedeni Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken S.U. ise ekipler tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - UŞAK