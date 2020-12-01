BURSA'nın Mudanya ilçesinde iş makinesiyle kaçak kazı yapan 4 şüpheli, suçüstü yakalandı.

Mudanya ilçesi Tirilye Mahallesi'ndeki Çanaklı Çeşme mevkisinde iş makinası ile kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri, bölgeye operasyon yaptı. Operasyonda gözcülük yapan T.Ö. ve S.G. ile iş makinesiyle kazı yapan F.A. ve I.K. suçüstü yakalandı.Gözaltına alınan ve ifadelerinde suçlarını itiraf eden şüpheliler, adliyeye sevk edildi.